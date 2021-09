Regenboogsymposium ‘Vrijheid en Veiligheid’ op maandag 11 oktober in De Nieuwe Kolk

ASSEN – Op maandag 11 oktober organiseert stichting ARA (Asser Regenboog Alliantie) een symposium over seksuele diversiteit en genderidentiteit in de samenleving. Hoe gaan overheden, bedrijven, instellingen en besturen daarmee om in hun organisatie? Dat is de kernvraag tijdens dit symposium. Het symposium is gratis toegankelijk. Vooraf aanmelden is vereist.

Programma

Het programma begint om 13:00 uur met een plenair gedeelte waar Astrid Oosenbrug, voorzitter van COC Nederland, Willemijn Ahlers, transvrouw, en Casper Boom, ex-korfbalinternational, praten over de huidige situatie in Nederland en over hun eigen ervaringen.

Vervolgens kunnen bezoekers van het symposium kiezen uit een zestal workshops. Hier krijgen zij handvatten aangereikt om inclusie verder in te bedden in hun organisatie. Elke bezoeker kan twee workshops bijwonen. Er kan een keuze gemaakt worden uit: CMO Stamm, MEE Drenthe, Marijke Naezer (genderstudies), Roze 50+ en Calicocat. Als zesde zal Reinout Hellenthal zijn film ‘Anders’ laten zien en die bespreken aan de hand van de lesbrief voor ouders en docenten.

Dagvoorzitter is Hink Jan Apotheker. Hij zal het symposium, dat gesubsidieerd wordt door de gemeente Assen en de provincie Drenthe, presenteren. Het programma is om 18:00 uur afgelopen.

Vrijheid is niet vanzelfsprekend

Zijn wie je bent en leven zoals je wilt, is helaas nog niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Afwijzing, homofoob gedrag en discriminatie zijn nog steeds aan de orde van de dag, ondanks anti-discriminatiewetgeving en juridische gelijkstelling. Om deze reden wordt dit symposium georganiseerd.

Aanmelden

Aanmelden voor het symposium is gratis. Aanmelden en meer informatie over het symposium, de sprekers en de workshops vindt u op www.regenboogweekassen.nl.

In het kort

Wie Stichting Asser Regenboog Alliantie

Wat Regenboogsymposium ‘Vrijheid en Veiligheid’

Wanneer Maandag 11 oktober 2021, 13:00 – 18:00 uur|

Waar De Nieuwe Kolk, Assen

Info www.regenboogweekassen.nl

