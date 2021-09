Deelnemers Fyzigo fiets-driedaagse maken tocht door Westerwolde

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 7 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARME DAGEN OP KOMST | VANAF VRIJDAG KOELER

Het wordt vandaag weer een stukje warmer dan gisteren. Want toen werd het een graad of 22, vanmiddag wordt het 24 á 25 graden. Wel is er vanochtend vrij veel bewolking, maar vanmiddag en vanavond is het overwegend zonnig. Vanochtend is het vrijwel windstil, vanmiddag staat er windkracht 2 uit het oosten tot zuidoosten.

Morgen kan de temperatuur nog 1 of 2 graden winnen en dat betekent dus 26 á 27 graden in de middag. ’s Ochtends is er kans op mist en nevel, verder wordt het een zonnige, en zomers warme dag.

Donderdag is het misschien nog iets warmer, maar in de aovnd is er kans op een regen- of onweersbui. Daarna gaan we op de vrijdag terug naar maxima rond 23 graden, met enkele buien en af en toe wat zon. In het weekend is het ongeveer 20 graden, met zonnige perioden en lokaal een regenbui.