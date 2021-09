DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Maandagmiddag heeft een bestuurder van een zwarte SUV op de B402 bij Meppen meerdere medeweggebruikers in gevaar gebracht. Hij haalde rond 13.00 uur, ondanks dat er tegemoetkomend verkeer was, een vrachtwagen in. Twee automobilisten moesten, om een aanrijding te voorkomen, naar rechts uitwijken. Hun auto’s raakten daarbij beschadigd. Bij het invoegen botste de onbekende automobilist tegen de vrachtwagen. Hij is, zonder zich om de schade aan de auto’s te bekommeren, in de richting van Nederland doorgereden.

Papenburg

Op 25 augustus vond om half drie ’s middags ter hoogte van de kruising van de Von-Arenberg-Straße met de Friesenstraße in Papenburg een ongeval plaats. Daar kwamen een fietser en een zilverkleurige VW Passat met elkaar in botsing. Hierbij kwam de fietser ten val en raakte gewond. De automobilist is doorgereden. De politie vraagt getuigen zich te melden.

Gistermiddag is bij een bos aan de Am Immenthun een buitenbrand ontstaan. Het vuur werd door de brandweer van Dersum en Heede geblust. Er brandde een terrein van 150 vierkante meter af. De oorzaak van de brand is onbekend.

Sögel

Vrijdagavond is op de Fontaneweg, ter hoogte van de afslag naar de Wahner Straße in Sögel een aanrijding geweest tussen een een man op een grijze herenfiets en een grijze Ford Fiësta. Na een kort gesprek is de fietser zonder zijn gegevens achter te laten doorgereden. Hij en/of getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Papenburg.

Gisteravond is om kwart voor negen bij een woning aan de Torffehnsweg in Sögel een poging tot inbraak gedaan. De daders gingen er toen de hond aansloeg vandoor.

Weener

Op 1 september is tussen acht uur ’s ochtends en vier uur ’s middags aan de Lange Straße in Weener een raam beschadigd. De politie vermoedt dat dit met een luchtdrukgeweer is gebeurd. In het buitenste gedeelte van de dubbele beglazing zit een stervormig gat van 4,5 centimeter. Een soortgelijke beschadiging is in december van het vorig jaar ook bij een woning aan de nabij gelegen Distelstraße vastgesteld.

Nu blijkt dat er zich tussen 27 augustus en 30 augustus bij een bedrijf aan de Industriestraße in Weener ook een soortgelijk voorval heeft voorgedaan. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden.

Aschendorf

Tussen 31 augustus en 6 september is bij een opslagloods en een aangrenzende woning aan de Am Brink in Aschendorf ingebroken. De daders verschaften zich met geweld toegang tot de panden en gingen er vandoor met een gering bedrag aan contant geld en een videocamera. Ze vernielden een groot deel van de inventaris en lieten een grote ravage achter. De totale schade wordt op 10.000 euro geschat.