Maandelijkse Sportactiviteit voor 60+ Veendam: “Fietsclinic fit en veilig blijven fietsen”

VEENDAM – Op woensdag 15 september 2021 organiseert Veendam Beweegt van de gemeente Veendam samen met Verkeerswijzer Groningen en Meijer de Fietsspecialist de maandelijkse sportactiviteit voor 60-plussers. Deze maand wordt een fietsclinic doortrappen georganiseerd.

Doortrappen fietsclinic

(Mede) door te fietsen blijft u langer gezond, sociaal en zelfredzaam. Fietsen heeft dus veel voordelen, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Gelukkig kunt u met wat simpele maatregelen en oplossingen vaak nog jarenlang veilig én met plezier doortrappen. Het programma Doortrappen helpt hierbij en heeft de ambitie om ouderen zo lang mogelijk veilig te laten fietsen. Daarom organiseren we op woensdag 15 september 2021 in Veendam een gratis Doortrappen fietsclinic voor 60-plussers over fit en veilig blijven fietsen, met praktische tips en oefeningen. Bent u er ook bij?

Dag: woensdag 15 september 2021

Tijd: 13.15 – 15.45 uur

Locatie: Sorghvliethal, Jan Salwaplein 1, 9641 LA Veendam

Het programma

13.15 uur: Inloop

13.30 uur: Welkom en start presentatie Fit en veilig blijven fietsen

14.30 uur: Pauze met koffie en thee

14.45 uur: Oefeningen met eigen fiets

Fietsvaardigheid (reactiesnelheid, zicht en een goede balans)

Kiezen van de juiste ondersteuning en versnelling

Praktische tips

15.45 uur: Afsluiting

Voor de fietsoefeningen binnen is het handig om uw eigen fiets, e-bike of driewielfiets mee te nemen. Onder deskundige begeleiding kunt u ook verschillende driewielfietsen uitproberen.

Aanmelden

Aanmelden kan individueel of in tweetallen via veendambeweegt@veendam.nl of telefonisch via 06 8685 6864. Deelname aan de activiteit is gratis inclusief koffie en koek.

Veendam Beweegt!

Veendam beweegt is het platform van de gemeente Veendam waarop een overzicht staat met alle sport- en beweegactiviteiten die georganiseerd worden in de gemeente. Deze website is de verzamelplaats voor alles wat met sport en bewegen te maken heeft. Het platform bevat informatie voor inwoners, sportverenigingen en scholen. Ook alle sportaanbieders en het laatste sportnieuws uit de gemeente staan op het platform vermeld. Blijf op de hoogte van alle sportieve activiteiten via: www.veendambeweegt.nl

