Programma bekend van groots horeca-event ‘Join the Family’ in Groningen

GRONINGEN – Leer de perfecte cocktail shaken, volg een DJ-Workshop, verlaat het terras zonder te betalen of win tickets voor FC-Groningen. Ga op werkdate in de gouden koets, ontmoet je nieuwe werkgever tijdens de BaanBorrel of solliciteer met je net gemaakte polaroid. Ervaar het allemaal en ontdek alles wat de horeca te bieden heeft op vrijdag 10 september, van 13:00 – 18:00 uur de Grote Markt in Groningen. Er zijn meer dan 100 vacatures beschikbaar!

Workshops en prijzen

Hoe is het nu écht om in de horeca te werken? Welke kansen liggen er binnen je horecacarrière en wie wordt dan je werkgever? Om dat te ontdekken worden er verschillende evenementen en workshops georganiseerd, zoals Biertappen, Cocktail shaken, Barista, Koken en uitserveren, perfect tafeldekken en een dienblad race. Vanaf 15:00 kan er geborreld worden met potentiele werkgevers tijdens de BaanBorrel. Ook worden er veel prijzen uitgereikt zoals een Waardecheque: Verlaat het terras zonder te betalen, Hotelovernachting inclusief ontbijt voor twee personen, 2 tickets voor FC-Groningen, Golden Ticket: Opleiding in gastvrijheid, Maatpakket Solliciteren doe je zo! En nog veel meer…

Join The Family – hét event over werken in de horeca.

De horeca staat te springen om personeel. Maar veel mensen hebben een vertekend beeld van de horeca. Hoe is het nu écht om in de horeca te werken? Op Join the Family vind je echte verhalen van echte ondernemers. En iedereen is welkom! Van puur nieuwsgierigen, bartenders, hobby-koks tot ervaren managers.

‘Join The Family!’ is een initiatief van Werk in Zicht (de samenwerkingsorganisatie van gemeenten, UWV en SW-bedrijven in de arbeidsmarktregio Noord), Noorderpoort, Koninklijke Horeca Nederland en horeca ondernemers aangesloten bij horecagroningen.nl.

Veiligheid

We willen dat iedereen zich veilig en welkom voelt. Daarom houden we ons tijdens het event aan de coronaregels. Klik hier voor de basisregels om verspreiding van corona te voorkomen.

Werkzoekenden en belangstellenden kunnen voor meer informatie, vacatures en aanmelding terecht op www.jointhefamily.nu.

Ingezonden