3 oktober 2021: Grootouderdag

REGIO – Tijdens de Week tegen Eenzaamheid, van 30 september tot en met 7 oktober 2021, staan ontmoeting en verbinding centraal. Als onderdeel van deze week wordt op zondag 3 oktober Grootouderdag gevierd. Een nieuwe, speciale dag om extra aandacht te geven aan alle opa’s en oma’s in Nederland. De roos is dit jaar het symbool van Grootouderdag en verbindt generaties met elkaar.



Oorsprong

Grootouderdag, een feestelijke dag van verbinding tussen generaties, vindt zijn oorsprong in Italië. Initiatiefnemer Charles Lansdorp: “De basis werd gelegd in Italië in 1997 met een educatief project met bloemen en planten op basisscholen. Een belangrijk onderdeel was een teken- en gedichtenwedstrijd voor kinderen gericht op grootouders. Dat bleek zo’n succes dat het uitgroeide tot een ‘eigen’ dag voor opa’s en oma’s. In 2005 is Grootouderdag (Festa dei Nonni) officieel erkend door het Italiaanse parlement.” Via de Felini Foundation, opgericht door Lansdorp met als doel om generaties met elkaar te verbinden, is Grootouderdag nu opgenomen in de Week tegen Eenzaamheid.



Roos

Elke roos, ongeacht kleur of vorm, heeft een liefdevolle uitstraling. Vandaar dat de bloem het symbool is voor Grootouderdag 2021. Je kunt bijvoorbeeld creatief aan de slag gaan met mini-roosjes, maar soms is één bloem al voldoende om liefde voor opa en oma te uiten. Kies bijvoorbeeld een grootbloemige roos zoals dieprode Rosa ‘Con Amore’ (met liefde), natuurlijk met een tekening of gedichtje. In aanloop naar Grootouderdag worden diverse creatieve activiteiten voor kinderen met bloemen en planten georganiseerd onder meer in verzorgingshuizen, bibliotheken, scholen en BSO’s.



Tegen eenzaamheid

Grootouderdag wordt gevierd in de ‘Week tegen Eenzaamheid’, een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Felini Foundation is met Grootouderdag aangesloten bij de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid waarbij bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen de handen ineen slaan om eenzaamheid onder ouderen te verminderen.



Meer informatie en updates zijn te vinden op www.eentegeneenzaamheid.nl en www.grootouderdag.com.

Ingezonden