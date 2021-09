Buurtmarkt Veendam Noordwest gaf bezoekers energie

VEENDAM – Vanmiddag stapten Anita Tijsma (Acantus) en wethouder Ans Grimbergen op de smoothie-fiets om op energieke wijze de Buurtmarkt in Noordwest te openen.

Vandaag organiseerde Noordwest op z’n best een Buurtmarkt. Verschillende organisaties en bewoners presenteerden zich met een kraam om buurtbewoners te informeren over de activiteiten die het project Noordwest op z’n best organiseert.

Buurtmarkt

Onder het genot van een kop koffie of thee konden inwoners in gesprek gaan met de gemeente Veendam, Acantus, Humanitas, het formulierenteam, Commissie Huurzaken en actieve bewoners over ideeën en wensen voor de toekomst van Veendam Noordwest. Tijdens de Buurtmarkt waren energiecoaches aanwezig die inwoners advies gaven over energie besparen en het verduurzamen van hun woning. Ook konden inwoners kennismaken met het Buurtteam Noordwest; zij organiseren gedurende het hele jaar allerlei activiteiten in de buurt. De Bibliotheek leende boeken uit en Babygoed bood leuke babyspullen aan. De GGD speelde het gezonde voedingsspel en buurtbewoners mochten zelf op een shake-fiets stappen om een smoothie te fietsen. Ook voor de kinderen was er een creatieve activiteit.

Noordwest op z’n best!

Het project Noordwest op z’n best is een initiatief van de gemeente Veendam, woningcorporatie Acantus, de Commissie Huurzaken en welzijnsorganisatie Compaen. De partijen zijn vorig jaar met een enquête de buurt in gegaan om inwoners te vragen mee te denken over de toekomst van hun buurt. De input wordt momenteel gebruikt voor het uitwerken van een toekomstplan voor de buurt met als doel dat bewoners nu en in de toekomst met veel plezier en comfort kunnen blijven wonen in Noordwest onder het motto: Noordwest op z’n best! Het uiteindelijke resultaat na de uitvoering van het toekomstplan is een buurt waar inwoners zich thuisvoelen, rekening houden met elkaar en voor elkaar en de buurt zorgen. Zodat het er met elkaar ook fijn wonen blijft.

Ingezonden