Cultuurplatform Westerwolde gaat live!

BELLINGWOLDE – Voor iedereen die in Westerwolde actief is in cultuur, vindt op donderdagavond 23 september het Cultuurplatform Westerwolde plaats, in museum het MOW te Bellingwolde.

Tijdens de avond praat je in kleine groepjes over de toekomst van cultuur in Westerwolde, de voordelen van samenwerken en zo meer. De avond gaat van start met een ludieke onderlinge kennismaking. Ook is er volop ruimte voor gezellig bij- en verder praten. In de pauze is er muziek, natuurlijk uit eigen regio.

Wethouder Giny Luth schuift aan bij de brainstorm over toekomstmogelijkheden, Aafke Hoek van PLACK, het Cultuurplatform van Westerkwartier deelt haar netwerk-ervaringen en Paula Mulder van het Kultuurloket vertelt alles over de Kultuurcentrale. Hoe kan het je bijvoorbeeld helpen om vrijwilligers te werven?

Via www.tinyurl.com/netwerkevent1 lees je meer over de opzet. Via deze link kun je je ook aanmelden. Of meld je direct aan door een e-mail te zenden aan cultuurplatformwesterwolde@gmail.com. Geef hierbij graag aan met hoeveel personen je komt. Het MOW vind je aan de Hoofdweg 161 in Bellingwolde. Vanwege Corona vindt het event plaats met de 1,5 meter afstand regel en een maximaal aantal mensen per ruimte.

Netwerkavond op donderdag 23 september. Inloop vanaf 19:00 uur, start programma om 19:30 uur. Einde avond: 21:30 of langer als het gezellig is.

Meer informatie over het cultuurplatform vind je op www.kultuurcentrale.nl. Ook vind je het platform op diverse sociale media.

Ingezonden