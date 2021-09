Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 8 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARME DAGEN OP KOMST | VANAF VRIJDAG KOELER

De nazomer gaat vandaag gewoon door want er is zowel vanochtend als vanmiddag heel veel zon en het wordt dan ook warmer dan gisteren: toen werd het 24 á 25 graden en vandaag wordt het 26 á 27 graden. Er is vanochtend maar een zwakke wind en het is een beetje heiig, vanmiddag is er windkracht 3 uit oost tot zuidoost en daardoor wordt het ook helderder.

Vanavond blijft het warm en helder , vannacht daalt de temperatuur tot ongeveer 13 graden en dan komt er iets meer bewolking. Maar morgenochtend zijn er nog zonnige perioden, het is pas morgenmiddag dat de bewolking overheerst en dan is er ook kans op enkele buien. Het wordt morgen nog wel warm met maximum rond 27 graden.

Vrijdag is het zo’n 23 graden met wisselend bewolkt weer en vooral ’s middags enkele regen- en onweersbuien. In het weekend zakken we terug tot rond 20 graden, met af en toe zon en soms ook een regenbui, en een matige westenwind.