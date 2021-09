Kindermiddag in Bibliotheek Veendam: mini-games bouwen met Roblox

VEENDAM – Kom elke week naar het BiebLab in Bibliotheek Veendam. Elke woensdagmiddag kan je in de bibliotheek meedoen aan de leukste kinderactiviteiten. Woensdag 15 september gaan we samen mini-games bouwen in Roblox.



BiebLab is hét jeugdplatform van Bibliotheek Veendam. Online én in de bibliotheek gaan we elke woensdagmiddag experimenteren, onderzoeken en maken we samen de tofste dingen. De komende weken kan je in Bibliotheek Veendam meedoen aan een challenge. Lukt het ons om in een maand tijd een eigen game te maken? Help mee en kom naar ons lab in de bibliotheek. De gratis kindermiddagen kennen een vrije inloop tussen 14.00 uur en 16.30 uur.



Mini-games bouwen met Roblox

Woensdag 15 september gaan we aan de slag met Roblox. Met Roblox kan je mini-games maken. Is dit platform ook geschikt voor onze Bieblab Game? Tijdens de middag mag je in het BiebLab dit zelf gaan onderzoeken door in Roblox te gaan bouwen aan je eigen mini-game. Natuurlijk gaan we de gemaakte spelletjes ook samen spelen.



Ben je benieuwd naar de kindermiddagen in september en oktober? Kijk alvast in onze agenda op biblionetgroningen.nl/veendam.



Word lid van BiebLab!

Heb je leuke ideeën voor de Bieblab-middagen in Bibliotheek Veendam óf wil je zelf een workshop geven? Kinderen kunnen nu ook lid worden van Team BiebLab. Stuur Jeroen en Jolanda een mailtje met jouw idee naar bieblab@biblionetgroningen.nl. En vergeet niet om BiebLab te volgen op TikTok en YouTube.

