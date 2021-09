NEDERLAND – Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu maakt vanaf vandaag de COVID-19 vaccinatiecijfers per gemeente beschikbaar via open data. In de open data is voor het eerst de vaccinatieopkomst en vaccinatiegraad per gemeente beschikbaar voor drie leeftijdsgroepen: 12-17 jaar, 12 jaar en ouder en 18 jaar en ouder.

De vaccinatieopkomst en -graad per gemeente wordt berekend op basis van anonieme gegevens van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst, gecombineerd met gegevens over gezette prikken uit het centrale vaccinatieregister voor andere uitvoerders van het vaccinatieprogramma. Verdere informatie hierover is hier te vinden.

Tot nu toe werd de vaccinatieopkomst en -graad in categorieën en kleurcodes weergegeven in de wekelijkse vaccinatierapportage van het RIVM. De nu beschikbare percentages geven een beter inzicht in de vaccinatiecijfers op gemeentelijk niveau. De cijfers laten zien dat er gemeenten zijn zoals in de Biblebelt en enkele grote steden, waar de vaccinatieopkomst lager is dan gemiddeld. En gemeentes waar de opkomst op dit moment hoog is zoals de Waddeneilanden, Raalte en Bunnik.

De cijfers worden vanaf nu wekelijks als open data via de website van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gepubliceerd. De vaccinatiecijfers op gemeentelijk niveau zijn binnenkort ook beschikbaar op het coronadashboard.

Bron: RIVM