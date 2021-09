Aftrap theaterseizoen met Tellerlikker Festival

WINSCHOTEN – Van vrijdag 17 t/m zondag 19 september vindt het Tellerlikker Festival plaats in Cultuurhuis De Klinker. Met dit festival wordt het theaterseizoen traditiegetrouw afgetrapt. Het weekend staat in het teken van theater, muziek en dans. Het dagprogramma is gratis toegankelijk maar plaatsen dienen wel gereserveerd te worden.



Seizoenspresentatie

Op vrijdagavond 17 september presenteert Theater De Klinker haar nieuwe programma voor seizoen 2021/2022. De presentatie deze avond is in handen van Marieke Klooster (Vrouw Holland). Er zijn verschillende previews te zien van artiesten die dit seizoen Winschoten aandoen. Zo ziet u de BlueBirds en Glasboer met een kort optreden en licht programmeur Wybrich Kaastra het programma toe.



Zaterdag

Op zaterdag 18 september zijn er de hele dag door optredens. Zo ziet u o.a. de big band Want2Swing en zangduo Just Us. Optredens zijn gratis toegankelijk maar tickets dienen wel gereserveerd te worden. Overdag kunt u zonder coronatoegangsbewijs naar binnen, want we houden rekening met 1,5 meter afstand. Verder zijn er diverse workshops zoals djembé, circus en fotografie. Op de tweede verdieping kunt u proeflessen volgen van Kunstencentrum de Klinker.

’s Avonds treden de Troebadoers op in de grote zaal. Na maanden binnen zitten komen Alex, Edwin en Jan Henk weer naar buiten. Ze spelen hun mooiste liedjes afgewisseld met sterke verhalen. In de Rabozaal ziet u BluesJuice met heerlijke muziek welke een mix is van blues, rock en funk. Voor beide optredens is een coronatoegangsbewijs nodig. Meer informatie hierover staat op indeklinker.nl.



Zondag

De zondagmiddag staat in het teken van de amateurkunst. Zo ziet u accordeonorkest Con Brio, Job & Hiske en de concertband van Nieuw Leven.

Er is nog veel meer te doen, te proeven en te zien. Meer informatie en kaarten vindt u op de website www.indeklinker.nl/tellerlikker.

Ingezonden