Magisch Samhain Bourtange geannuleerd

BOURTANGE – “Helaas hebben we besloten ook dit jaar in Vesting Bourtange geen Magisch Samhain te organiseren. Er zijn te veel onzekerheden om een kwalitatief goed festival neer te zetten met voldoende ruimte voor het publiek en deelnemers. Ook is het onzeker of Duitsers ons land mogen bezoeken in oktober. Op het festival komen altijd veel Duitse bezoekers af” vertelt manager Hendri Meendering.

Geen magische wezens dus op 30 en 31 oktober in de Vesting en dat voor het tweede achtereenvolgende jaar. Manager Hendri Meendering vindt het heel jammer dat het festival wederom geen doorgang kan vinden. “Maar als we iets organiseren willen we het goed doen en op dit moment zijn er te veel onzekerheden om op korte termijn iets moois te organiseren”, aldus Meendering.

In de vesting wordt wel met tevredenheid teruggekeken op de nazomerfair van 4 en 5 september. Er was voldoende ruimte voor het publiek en er heerste een gezellige sfeer binnen de vesting. “Dit betekent dat we wel met vertrouwen gaan toewerken naar de kerstmarkten die tijdens de eerste drie weekenden van december worden gehouden. Alles lijkt erop dat deze markten gewoon door zullen gaan”.

Vesting Bourtange is belangrijk voor het toerisme in de provincie Groningen. Jaarlijks bezoeken ruim 250.000 mensen de historische Vesting. Ze bezoeken er de musea, de verschillende evenementen of genieten van een gezellig dagje uit. Vesting Bourtange biedt hiervoor volop mogelijkheden.

Ingezonden