Politie deelt beelden overval supermarkt Eikenlaan Groningen

GRONINGEN – De politie roept de hulp van het publiek in om een overval op een supermarkt aan de Eikenlaan in Groningen op te lossen. De dader is op bewakingsbeelden vastgelegd en de politie maakt die beelden nu openbaar. Herkent u deze man? Neem dan contact op met 0900-8844 of geef anoniem uw informatie door via M op telefoonnummer 0800-7000.

Vrijdagavond 27 augustus rond 21.30 uur komt een man gekleed in zwarte kleding de supermarkt aan de Eikenlaan binnen. Hij bedreigt de daar aanwezige personeelsleden met een zwart vuurwapen. Het is onbekend of het een echt of nepvuurwapen gaat. Vervolgens doet hij een greep in een kassalade en verdwijnt binnen een halve minuut weer naar buiten. Het is onbekend in welke richting hij is gevlucht. Gelukkig raakte niemand gewond.

De personeelsleden alarmeerden direct de politie. Agenten en rechercheurs voerden sporenonderzoek uit rondom de supermarkt en voerden een buurtonderzoek uit. Ook stelden zij de camerabeelden veilig. Hierop is de dader goed te zien. Hij heeft een normaal postuur, wordt geschat in de leeftijd van 16 – 26 jaar en is ongeveer 1.75 meter lang.

De man droeg de volgende kleding:

Zwarte jas met capuchon of muts

Zwarte gezichtsbedekking

Zwarte (trainings)broek

Zwarte schoenen met een witte zool

Blauwe latex handschoenen

Weet u wellicht meer?

Herkent u deze man? Of heeft u misschien iets gehoord of weet u iets dat in verband kan staan met deze overval? Neem dan contact op met 0900-8844 of geef anoniem uw informatie door via M op telefoonnummer 0800-7000.