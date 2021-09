Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door Drouwen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 9 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG NOG WARM | BEWOLKT WEEKEND

Het wordt ook vandaag een warme september-dag met veel zon en temperaturen die gestaag oplopen naar een maximum rond 27 graden. Maar er komt vanmiddag wat bewolking en eind van de middag en vanavond gaat het af en toe regenen. Er is vanochtend een zwakke oostenwind, vanmiddag draait de wind naar het zuiden tot zuidwesten en wordt windkracht 3.

Vannacht en morgen blijft het dan bewolkt met vannacht en morgenochtend soms regen of motregen, maar morgenmiddag wordt het serieuzer want dan komen er enkele flinke buien bij. Er is dan ook kans op onweer, en er kan meer dan 10 mm regen vallen. Het maximum is morgenmiddag nog 22 á 23 graden.

Zaterdag is de omslag compleet want dan is er bij een zuidwestenwind veel bewolking en af en toe kan er wat regen vallen. Dat bij maxima rond 20 graden. Zondag draait de wind naar west tot noordwest en dan is het meestal wel droog, hoewel een paar kleine buien dan nog mogelijk zijn. Begin volgende week is het overwegend droog en zijn er weer meer zonnige perioden.