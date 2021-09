Fietsknooppuntennetwerken Noord-Duitsland en Groningen aan elkaar verbonden

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 10 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KANS OP VEEL REGEN | VANAF ZONDAG DROGER

Na de buien van vannacht is het ook vandaag de meeste tijd bewolkt en de kans op enkele regenbuien neemt vanochtend weer toe. En vanmiddag en vanavond is het nogal regenachtig met kans op flinke buien, zeker in de namiddag en vanavond. Daarbij is ook kans op onweer en tot middernacht kan er 10 tot 20 mm regen naar beneden komen. De maximumtemperatuur is 24 graden, de wind is zwak tot matig uit het zuiden.

In het weekend is het ook tamelijk bewolkt en morgenochtend is het meestal droog. Morgenmiddag neemt de kans op wat regen weer toe, maar zo veel regen als vandaag valt er niet. Zondag valt er alleen plaatselijk wat regen maar veel zon is er ook dan niet. Maximum dit weekend rond 19 graden, bij een zwakke tot matig wind die draait van zuidwest naar noordwest.

Maandag is het droog met kans op mist, dinsdag is het vrij zonnig. Dan zal de temperatuur ook weer gaan stijgen, tot ongeveer 23 graden.