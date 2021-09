Foto’s van de start van de 45ste editie RUN Winschoten

WINSCHOTEN – Vandaag staat de 45e editie van de RUN op het programma.

Vanmorgen klonk om 09.00 uur bij de sporthal aan de Stikkerlaan het startschot voor de eerste deelnemers aan de 45ste editie van de RUN in Winschoten. De 100 kilometer lopers gingen op pad. Een kwartier later klonk ook het startschot voor de deelnemers die 50 kilometer gingen hardlopen. Daarna volgde de 10 x 10 estafette en de wandelRun.

De RUN bestaat uit de volgende onderdelen:

100 km solo

De RUN is Nederlands oudste ultraloop. Het is een 100 km wegwedstrijd. De wedstrijd wordt sinds 1976 in principe op de tweede zaterdag van september gehouden. De sololoop staat sinds 1995 ook in het teken van het officiële Nederlands Kampioenschap 100 km. De minimum leeftijd voor deelname aan de 100 km is 21 jaar op de dag van de start. De start is zaterdag 11 september vanaf 09.00 uur bij de sporthal aan de Stikkerlaan.

Aan de RUN 2021 is het Nederlands kampioenschap 100 km verbonden. Om aan dit kampioenschap deel te kunnen nemen moet men de Nederlandse nationaliteit hebben en over een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie beschikken. Om het NK door te laten gaan moeten er minimaal 5 deelnemers (m/v) op de startlijst staan, waarvan er minimaal 3 starten. Als er zich minder dan 5 deelnemers (m/v) aanmelden, moeten de deelnemers die zich hebben ingeschreven z.s.m. bericht krijgen over het niet doorgaan van het betreffende NK.

Het kampioenschap staat open voor de volgende categorieën: mannen en vrouwen. De atleten die deelnemen aan het Nederlands kampioenschap nemen automatisch deel aan de open wedstrijd. Er zijn geen leeftijdscategorieën bij het NK.

50 km

Naast de 100 km kan er ook over een afstand van 50 km gestreden worden. Ook hier zijn er verschillende categorieën waarin gestreden kan worden. Zo wordt de Oldambtbokaal uitgereikt aan de snelste heer en de snelste dame uit de gemeente Oldambt.

10×10 Estafette

Behalve de solo loop over 100 km kan deze afstand ook in estafettevorm afgelegd worden. De estafetteteams vertrekken een half uurtje later dan de sololopers. Per team moet er na elke ronde van 10 km gewisseld worden. Er zijn voor de wedstrijd van de estafetteteams diverse categorieën waar men zich voor kan inschrijven.

WandelRUN

Tegenwoordig kunnen de deelnemers aan de RUN naast hardlopen ervoor kiezen om te gaan wandelen. Jaarlijks doen er rond de 250 wandelaars mee. In 2021 start de WandelRUN aan de Mr. D.U. Stikkerlaan bij de sporthal. De routes van 10 – 20 en 30 km gaan allen door het mooie gebied van het Oldambt.

Lopers volgen

Dit jaar zijn de deelnemers aan de wedstrijd over de 100 en de 50 km te volgen via onze app Run Winschoten. Ook de estafetteteams zijn in deze app te volgen. Mis niets en download de app via de volgende link:

Live.sporthive.com/event/6173/live

Foto’s: Anita Meis