Francesca Bravi en Marco Menegardi winnaars 100 km RUN; Hinke Schokker en Piet Wiersma Nationaal Kampioen

WINCHOTEN – De Italianen Francesca Bravi en Marco Menegardi hebben vandaag de 45ste RUN van Winschoten gewonnen. Hinke Schokker en Piet Wiersma werden Nederlands Kampioen.

Bij de dames werd de 45ste Run van Winschoten gewonnen door Francesca Bravi. Ze liep de 100 kilometer in een tijd van 7.43.45. De titel ging bij de heren naar de Italiaan Marco Menegardi. Hij rondde de ultraloop over 100 kilometer af in 6.37.09.

Hinke Schokker uit Eastermar (Friesland) liep de 100 kilometer in een tijd van 8.13.24. Als vijfde in het algemeen klassement werd zij Nationaal Kampioene bij de dames. In 2018 zette ze een tijd neer van 8.00.34 en in 2019 7.34.01. In 2018 werd zij niet erkend als kampioene, omdat zij niet over een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie beschikte. Haar titel werd haar in 2019 afgenomen op vermeend doping gebruik. Na een rechtszaak is zij vrijgesproken en werd ze erkend als winnares van de 44ste RUN.

De in Winschoten geboren Piet Wiersma werd met een tijd van 6.49.47 Nederlands kampioen bij de heren. Hij staat als derde in het algemeen klassement

Voor alle uitslagen van de ultraloop klik HIER

Foto’s: Anita Meis en Jacob Musch