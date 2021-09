Hervormde kerk Sellingen deed mee aan Open Monumentendag

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 11 september, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKTE DAG | LICHT WISSELEND SEPTEMBER-WEER

De buien van gisteren zijn dan wel voorbij, maar we krijgen er vandaag af en toe regen of motregen voor terug. En er is veel bewolking en maar weinig of geen zon. Zeker vanmiddag kan het soms druilerig zijn, de maximumtemperatuur is 19 á 20 graden en er staat een matige zuidwestenwind.

Morgen kan er lokaal ook wel een buitje vallen, maar het is allemaal wat vrolijker met soms zon en maar een zwakke tot matige noordwestenwind. Het maximum is opnieuw 19 á 20 graden.

Maar begin volgende week is het beter met maandag eerst mist of nevel maar ’s middags vrij veel zon, en weinig wind. Dinsdag zijn er zonnige perioden met maximumtemperaturen 23 graden. Woensdag is het ook warm met kans op een regen- of onweersbui, op lange termijn is het licht wisselvallig september-weer met soms zon en middagtemperatuur rond 19 graden.