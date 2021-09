Gezellige activiteiten in Veelerveen

VEELERVEEN -Na bijna 2 jaar van weinig tot geen activiteiten in het dorp organiseert de Stichting Dorpshuis Veelerveen-Vriescheloo (Ons Noabershoes) 18 september a.s. een aantal gezellige activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen in ons dorp. Er is een leuk kinderfeest, een auto-puzzeltocht, een sneltekenaar en de barbecue. Op 25 september is er het eerste Streektoalconcert.

Programma:

Kinderfeest met Jos Tipker Van 11.00 -12:30 uur incl. versnapering en drankje in Ons Noabershoes

Autopuzzeltocht. Start tussen 13.00 uur en 14.00 uur

Aanmelden bij het dorpshuis

Barbecue Inloop vanaf 17.00 uur in Ons Noabershoes

Tijdens de barbecue is er een sneltekenaar aanwezig waar u van uzelf een leuke karikatuur kunt laten maken. Alle activiteiten worden u aangeboden door Stichting Dorpshuis Veelerveen-Vriescheloo (Ons Noabershoes) en zijn gratis. Drankjes zijn voor eigen rekening.



Aanmelden voor de barbecue en het kinderfeest is noodzakelijk via info@veelerveen.eu of telefonisch via nummer 0625045014 van Jop Hammer. Aanmelden voor de barbecue kan t/m dinsdag 14 september.

Voor de barbecue geldt vol is vol daar er maximaal 50 mensen binnen mogen zijn.

Streektoalconcert

Op 25 september treden Edwin Jongedijk en Josien Bakker op in Ons Noabershoes. Aanvang 20.00 uur.

Kaarten kunt u reserveren via info@veelerveen.eu

Bij Jop Hammer 0625045014 of Pieter Huttinga 0657392348

Ingezonden