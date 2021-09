Goed bezochte “onderlinge” bij Damclub Winschoten

WINSCHOTEN – Damclub Winschoten mocht zich, woensdag 8 september, weer verheugen in een grote opkomst bij de onderlinge competitie. 16 leden bezochten namelijk de club in het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan in de Molenstad. Martin Viel en Ben Haan kwamen tot een interessante partij, die uiteindelijk uitliep naar een gelijkwaardige puntendeling.



Jan Aeilkema kwam tot winst tegen Jilje Scheeringa en de partij Ben Dekens tegen Janick Lanting is afgebroken. Hierbij staat Ben Dekens een schijf voor en moet binnenkort blijken of Janick Lanting genoeg compensatie heeft voor een positief resultaat.

Voormalige dinsdagavond groep

Jan Starke en Geert Lubberink kwamen tot diverse oefenpartijtjes tegen de spelers uit de B groep. Dit zijn de spelers van de voormalige “dinsdagavond” groep. Doordat afgelopen seizoen al is gekozen voor één vaste clubavond kunnen spelers, in de loop van het seizoen, eenvoudig de overstap maken naar een andere groep. Het voordeel hiervan is dat “nieuwkomers”, of herintreders kunnen kiezen tussen de A of B groep. Tenslotte heeft de beginnende dammer in Winschoten “de luxe” een goede aansluiting te krijgen op de damclub. Hiervoor zal een ervaren clublid de “nieuwkomer” wegwijs maken op de damclub.

Jeugdafdeling

De jeugdafdeling van Damclub Winschoten is, overigens woensdagmiddag, actief in dezelfde locatie. Van 14.00 tot 15.00 uur werden de basisschoolleerlingen onderwezen in het damspel. Gedurende, het hele seizoen, worden de nieuwkomers in eerste instantie wegwijs gemaakt met de spelregels. Na deze “binnenkomer” worden dan oefenpartijtjes gespeeld, aangevuld met de nodige theorie. Bijkomend voordeel is dat nieuwe jeugdleden de eerste vier weken gratis kunnen “proefdraaien”.

Scholendamtoernooi

Eind september worden de basisscholen in de gemeente Oldambt, voormalige gemeente Westerwolde en de scholen in de gemeente Pekela, benadert om deel te nemen aan het 8e scholendamtoernooi. Deze editie stond in januari gepland, maar kon door de coronamaatregelen van de overheid geen doorgang vinden.

Uitslagen woensdag 8 september

Jilje Scheeringa – Jan Aeilkema 0 – 2

Ben Haan – Martin Viel 1 – 1

Ben Dekens – Janick Lanting afgebroken

Anne Snoey – Jan Starke 0 – 2

Jamey Loots – Grieko Kruijer 0 – 2

Geert Lubberink – Ties Willems oefenpartij

Ties Willems – Anke Sijbesma 0 – 2

Grieko Kruijer – Geert Lubberink 1 – 1 (oefenpartij)

Anne Snoey – Ties Willems 2 – 0

Jan Starke – Anne Snoey 1 – 1

