K6 Challenge Westerwolde brengt 700 euro op

WESTERWOLDE – De K6 Challenge heeft vandaag € 700,- opgeleverd.



Vandaag werd de fietstocht K6 Challenge Westerwolde gehouden. Stichting K6 Tegen Kanker kon voor het eerst sinds corona weer een activiteit organiseren. De fietstocht voerde de sportieve wielrenners over alle buitenwegen van de gemeente Westerwolde.

Nabij Ter Apel was een fourageringsplek ingericht, waar de renners zich tegoed konden doen aan vooral zelf gebakken taarten. Op voorhand zou K6 blij zijn geweest met 40 a 50 deelnemers. Het werden er 53 en er waren nog een aantal mensen die graag mee hadden gedaan maar niet konden. Deze mensen doneerden echter wel.

Marieke Kruizinga penningmeester van K6: “we zamelen geld in voor de stichting ALS op de weg en zijn voor een Theratrainer ruim € 3000 nodig. We willen zo’n trainer doneren. Daarom zijn we erg blij met de opbrengst van vandaag. € 700 en er komt nog iets binnen. De kop is er af en we gaan op naar onze volgende activiteit.”



Country night

En die volgende activiteit is een benefietconcert op zaterdag 25 september a.s. in theater Kunst & Vliegwerk te Blijham. Aan het concert werken Zangeres Wendy, Krzysztof Groen, Eltje Doddema, HarmTabak en Bart & Evert Kruizinga mee. Ze zingen en spelen diverse bekende countrynummers in een verrassende arrangementen. De avond wordt geopend door Jaap Kuin (lid comité van aanbeveling K6).

Foto’s: K6 tegen Kanker en Jan Doornkamp