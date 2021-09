Martine Hamar de la Brethonière nieuwe voorzitter van Gemeentebelangen Oldambt

OLDAMBT – Martine Hamar de la Brethonière is de nieuwe voorzitter van Gemeentebelangen Oldambt. Zij volgt Jan Dekker op, die vanwege een verhuizing buiten de gemeente Oldambt de voorzittershamer moest neerleggen.

Vicevoorzitter Albert Kuiper: ,,In Martine hebben we een waardige opvolger van Jan gevonden. Zij heeft leidinggevende capaciteiten, kent het politieke systeem en is een ware verbinder. Ik ben blij dat zij nu het boegbeeld van de partij is.”

Martine woont in Heiligerlee en heeft een leidinggevende functie bij de gemeente Groningen. Over het voorzitterschap zegt zij het volgende: ,,Het is een eer om de voorzittershamer van Jan over te mogen nemen, hij heeft zich in de afgelopen jaren van grote waarde getoond voor de partij. Gemeentebelangen Oldambt kent bevlogen leden met oog voor wat de inwoners van Oldambt belangrijk vinden. Ik kijk ernaar uit om de partij vanuit deze positie te ondersteunen, zodat we onze taak in gezamenlijkheid en met een gedeelde visie kunnen blijven uitvoeren.”

De leden hebben tevens Sandra Klein uit Winschoten benoemd als secretaris van de partij. Samen met Martine en penningmeester Fabian Buiter uit Beerta vormen zij nu het bestuur van de partij.

