Westerwolde verzuimt tegen Muntendam hoge score te realiseren

WESTERWOLDE – Nooit kun je met zekerheid zeggen of de volgende scoringskans in een wedstrijd er na het daadwerkelijk benutten van een doelrijpe mogelijkheid er wel zou zijn gekomen. Toch kan er gesteld worden dat de uiteindelijke overwinning van Westerwolde deze middag op Muntendam door het getoonde spel, maar zeer zeker ook door het jammerlijk missen van de hierdoor gecreëerde vele kansen beslist groter had mogen en moeten uitvallen. Mede daardoor kan de 4 – 0 zege op de ploeg uit Muntendam geenszins als geflatteerd worden beschouwd. Westerwolde was deze middag op sportpark De Barlage in Vlagtwedde de betere ploeg en met twee doelpunten in iedere speelhelft en dus prima overwinning nestelde de ploeg van trainer Richard Streuding zich op kop van de bekerpoule.



Van meet af aan liet Westerwolde zien de intentie te hebben ook deze middag zegevierend van het veld te stappen. Al in de 13e minuut lag de bal voor de eerste keer achter de goalie van Muntendam. Zoals zo vaak werd René v.d. Laan over rechts met een mooie pass de diepte ingestuurd, waarna hij de bal prima aflegde op de mee opgestoomde Joan Solano. Voor laatstgenoemde was het daarna een koud kunstje de 1 – 0 aan te tekenen.

Hierna nam Muntendam meer en meer het heft in handen, maar de ploeg kwam niet verder dan het creëren van een aantal kleine kansen, waarbij doelman Rudie Bergman steeds op de goede plaats stond om de bal, zij het soms met enig kunst- en vliegwerk, te keren. In deze periode ontbrak het aan de andere kant Westerwolde dus aan de nodige zorgvuldigheid bij de afwerking. Totdat René v.d. Laan, nu vanaf links, het op de heupen kreeg. Na een tweetal spelers van Muntendam kundig te hebben uitgespeeld, schoot hij de op het juiste moment dalende bal op een heerlijke manier net van buiten het strafschopgebied binnen: 2 – 0. Wel moet nog worden gesteld dat Westerwolde-speler Mark Geukes aan een rode kaart ontsnapte na een harde charge op een van de Muntendam-spelers.



In de tweede helft van hetzelfde laken een pak. Kleine kansen voor de gasten uit Muntendam en legio opgelegde mogelijkheden voor met name de drie voorwaartsen van de thuisploeg. Toch wist spits Sander van Hoorn ook deze middag nog twee keer het net te vinden. Zowel in de 55e als in de 85e minuut omzeilde hij op een behendige wijze de verdediging van Muntendam en passeerde daarna ook de keeper van de tegenstander op een manier zoals echte spitsen dat kunnen. Hierdoor kon arbiter Reints, die zo af en toe alle zeilen moest bijzetten om het duel in goede banen te leiden, een 4 – 0 eindstand noteren.



Volgende week zondag heeft Westerwolde aan een gelijkspel voldoende om de volgende bekerronde te bereiken. En dat zou na jaren van magere bekerresultaten een mooie opsteker zijn aan het begin van een seizoen waarin hopelijk weer een compleet programma kan worden afgewerkt. En gelet op het spel van deze middag en de huidige breedte van de selectie zou het zo maar kunnen zijn dat Westerwolde een leuk voetbaljaar tegemoet gaat. De derde en dus beslissende bekerwedstrijd, komende zondag tegen THOS uit Beerta op sportpark De Barlage, begint om 14.00 uur.



Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Mark Geukes (46e min. Thorben Hulsman) – Rudolf Riks (C) – Merill Wakker – Frank Riks – Merijn te Velde (75e min. Julian Smid) – Lars van Ravenhorst – Kevin v.d. Laan – René v.d. Laan – Sander van Hoorn – Joan Solano (70e min. Elroy v.d. West)



Scheidsrechter: dhr. J. Reints

Amusementswaarde: 7

Toeschouwers: 100

Ingezonden door HJ Pleiter

Foto’s: Bé Eelsing en HJ Pleiter