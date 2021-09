Bijna helft Groningse bruiloften verplaatst

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 13 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LOKAAL MOTREGEN | MORGEN MEER ZON

Het wordt een rustige, maar meestal ook bewolkte dag en er is kans op een beetje motregen. We hebben daarbij een zwakke noordwestenwind, en de temperatuur klimt tot een graad of 19.

Vanavond en vannacht draait de wind naar het oosten en het wordt dan redelijk helder, maar dat betekent ook dat er kans is op mist. Morgen is er eerst mist en nevel, maar in de middag is het overwegend zonnig. Er komt dan een matige oostenwind bij, en maximumtemperatuur is morgen zo’n 23 graden.

Morgenavond raakt het bewolkt en woensdagnacht- en woensdag overdag zijn er perioden met regen. Donderdag ligt er een depressie bij de Wadden. Dat geeft een westenwind en enkele buien, vrijdag en zaterdag lijken overwegend droog te blijven met af en toe zon. Maximum woensdag rond 21 graden, daarna rond 18 graden.