DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Zaterdagnacht is bij een schuurtje in een tuin aan de Erste Wiek links in Papenburg ingebroken. Nadat een raam was ingeslagen werden meerdere apparaten gestolen.

Vrijdagmorgen is om half elf aan de Splitting rechts in Papenburg een witte BMW tegen de stoeprand gebotst. De bestuurder moest ter hoogte van huisnummer 28 voor een tegemoetkomende personenauto die op de verkeerde weghelft reed uitwijken. De BMW raakte aan het rechter voorwiel beschadigd. De veroorzaker van het ongeval is doorgereden.

Leer/Weener

Gisteravond heeft de politie van Leer om tien over elf de bestuurder van een personenauto gecontroleerd. Agenten waren door een bezorgde getuige gebeld, omdat de auto slingerend over de weg reed. De 40 jarige bestuurder uit Weener bleek onder invloed van alcohol te verkeren. Een blaasproef wees 2.66 promille aan. De man bleek tevens niet in het bezit van een rijbewijs te zijn. De eigenaresse van de wagen zat naast hem. Ze moesten de auto laten staan en er werd voor beiden een proces-verbaal opgemaakt.