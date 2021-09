Yoga in Bourtange

BOURTANGE – Iedere maandagavond wordt er yoga gegeven in de studio op de deel aan de Bisschopsweg 41 in Bourtange.

Hatha yoga 18.45 uur

Na de zomer, op maandag 30 augustus, beginnen we met Hatha yoga. In deze les zijn we bezig met flexibiliteit, stabiliteit en statische kracht. Dit doen we op een rustige manier zodat het ontspannend werkt. We doen vaak een zonnegroet of maangroet. Soms wordt de les gestart met een stukje Yin yoga waarbij we juist aandacht besteden aan ons bindweefsel en de gewrichten.

Hatha yoga is voor iedereen geschikt en toegankelijk. En juist ook voor mensen met blessures of klachten omdat door het rustige karakter van de les, hier goed op ingespeeld kan worden. Er wordt ook altijd een ademhalings-oefening gedaan, want ademhaling is een belangrijk onderdeel van yoga. De les wordt afgesloten met een ontspanning en een lekker kopje thee.

Power yoga 20.00 uur

Al een aantal jaren wordt er een les Power yoga gegeven op maandagavond. Dit is fysiek gezien een meer uitdagende vorm van yoga. We doen hierbij intensievere houdingen die elkaar in een redelijk tempo opvolgen. Deze les starten we vaak met zonnegroeten en we zorgen dat we tijdens de les warm blijven door regelmatig een stukje zonnegroet te herhalen.



Regelmatig doen we een zogenaamde “Vinyasa” les, waarbij de yoga houdingen elkaar vloeiend opvolgen. Ontspanning komt aan bod omdat we ons de hele tijd focussen op onze ademhaling.

Ook deze les sluiten we af met een ontspanningsoefening en een kopje thee.

Heb je interesse in één of beide lessen, wil je meer informatie, wil je je aanmelden of wil je mee doen met een gratis proefles, neem dan contact op met Marijke Obbink: mcobbink@gmail.com

Ingezonden door Marijke Obbink