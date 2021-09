Bibliotheek Veendam opent Breinbieb met lezing ‘De gezichten van dementie’

VEENDAM – Dinsdag 21 september opent Bibliotheek Veendam een Breinbieb met een middagvullend programma in Cultuurcentrum vanBeresteyn. Zo geeft op Wereld Alzheimer Dag kunstenaar Herman van Hoogdalem een lezing ‘De gezichten van dementie’.

De Breinbieb

De Breinbieb is een plek in Bibliotheek Veendam met materialen over het brein. Van het thema ‘Onthouden en vergeten’ tot ‘Dementie en mantelzorg”. De collectie bestaat naast boeken ook uit geheugenspellen. Naast het aanbieden van de materialen, zorgt Biblionet Groningen met haar samenwerkingspartners ook voor activiteiten. Iedereen kan terecht in de Breinbieb om meer te leren over het geheugen. De Breinbieb is mede mogelijk gemaakt door omgevingsfonds “SAMEN” van Nedmag en Stichting Wildervank Fonds.



Feestelijk openingsprogramma

Dinsdag 21 september wordt de Breinbieb feestelijk geopend met een activiteitenprogramma in Cultuurcentrum vanBeresteyn. Wil je dit programma bijwonen? Meld je dan gratis aan op biblionetgroningen.nl/veendam.

14.00 – 14.15 uur | Opening

14.15 – 15.00 uur | Lezing Herman van Hoogdalem ‘De gezichten van dementie’.



Sinds 2009 werkt de kustenaar Herman van Hoogdalem in samenwerking met Gijs Wanders aan het project Gezichten van Dementie. Het bestaat uit een serie zeer grote portretten van dementerenden met bijbehorende korte documentaires waarin de familie vertelt over de invloed van dementie. Het project heeft geleid tot een exposities in verschillende musea.



15.00 – 15.30 uur | Opening Breinbieb

De openingshandeling wordt verricht door wethouder Ans Grimbergen en Nedmag.

15.30 – 16.30 uur | Wereld Alzheimer Café To Go.

Voor een kopje koffie/thee en informatie over dementie ben je welkom op het Museumplein bij de koffiekar van Alzheimercafé Veendam. Breng tevens een bezoekje aan de Breinbieb in de bibliotheek.

informatiespreekuur Breinbieb



Iedere laatste donderdag van de maand wordt in Bibliotheek Veendam het Informatiespreekuur Breinbieb gehouden. Van 14.00 uur tot 15.00 uur is er vanuit het Netwerk Dementie Veendam een mantelzorgondersteuner en casemanager Dementie aanwezig voor allerlei vragen.

