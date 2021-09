De middeleeuwen van Helmantel in Museum Klooster Ter Apel

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 14 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE PERIODEN | MORGEN BEWOLKT MET REGEN

Het wordt een vrij mooie en ook vrij warme dinsdag want er is flink wat zon. Pas eind van de middag raakt het opnieuw bewolkt en in de loop van de avond komen er uit het zuidwesten ook regenbuien. Daar kan dan een flinke bui bij zijn, ook vannacht zijn er van tijd tot tijd regenbuien. De temperatuur stijgt heel geleidelijk tot ca. 23 graden. De wind is zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten, windkracht 2 tot 3.

Morgen gaat de wind draaien naar het westen tot noordwesten want er gaat een front passeren. In de ochtend en morgenmiddag geeft dat perioden met regen, morgenavond is het overwegend droog met opklaringen en een bui. Het wordt toch nog 21 of 22 graden. Het kan vanaf vanavond tot morgenavond dus vrij nat worden, meer meer dan 10 mm lijkt er in totaal niet te vallen.

Donderdag is er een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Die is goed voor veel wolkenvelden en lokaal een bui, maar ook voor wat zon. De middagtemperatuur zakt terug tot ongeveer 18 graden. Ook vrijdag is het een graad of 18 maar het is dan droog. En ook het weekend lijkt zo goed als droog te gaan verlopen. Dan met maximum rond 20 graden.