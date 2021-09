Johannes Velthuis bezocht de Fraeylemaborg

SLOCHTEREN – De Fraeylemaborg is gelegen op een landgoed van ruim 23 hectare. Het borggebouw ontstond meer dan zeven eeuwen geleden en kreeg aan het eind van de 18de eeuw haar huidige uiterlijk. Het park, deels naar ontwerp van G.A. Blum en L.P. Roodbaard, is aangelegd in Engelse landschapsstijl en voorzien van 17de en 18de eeuwse zandstenen tuinornamenten.

De borg werd in de middeleeuwen als steenhuis gesticht en groeide uit tot een imponerend gebouw met invloedrijke bewoners. De laatste bewoners, de familie Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, verkochten de borg in 1972 aan de Gerrit van Houten Stichting. Na restauratie werd de Fraeylemaborg museum. De vertrekken laten het tijdsbeeld tot het midden van de 20ste eeuw zien, de laatste fase van de particuliere bewoning. De Grote Zaal wordt gebruikt voor concerten en ontvangsten, terwijl de Kleine Zaal in gebruik is als trouwzaal.



De inrichting van de Fraeylemaborg laat zoveel mogelijk zien hoe het leven in zo’n huis van stand vroeger was. Omdat de Fraeylemaborg het langst van alle borgen particulier bewoond is gebleven, namelijk tot 1972, loopt de stijl van de museale inrichting hier door tot ongeveer 1950.

Johannes Velthuis maakte hiervan onderstaande reportage

