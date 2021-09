Alberto Stegeman onderstreept het belang van donaties voor de levensreddende operatie van Kimberley in Barcelona

EMMEN – Onlangs heeft Alberto Stegeman een oproep op Instagram geplaatst om te doneren voor de levensreddende operatie van Kimberley in Barcelona. In november a.s. zit Kimberley als slachtoffer van oplichting in een nieuwe uitzending van Undercover in Nederland.



Alberto zegt: “Dat lossen we op, maar ze heeft ook eerder hulp nodig. Ze heeft namelijk eind oktober die enorm belangrijke operatie nodig, die helaas niet wordt vergoed. De operatie gaat alleen door, als er genoeg geld is”.



Kimberley Beijersbergen (31) woont met haar man en zoontje in Emmen. Zij heeft een zeldzame aandoening, genaamd: progressieve nekwervelaandoening (CCI). Dit is een aandoening waarbij er een continue instabiliteit van de nek-wervelkolom is, die de schedel en de nek met elkaar verbindt. Deze instabiliteit kan leiden tot vervorming van de hersenstam, het bovenste gedeelte van de ruggengraat en de kleine hersenen. Dit veroorzaakt neurologisch veel schade en uiteindelijk zal de schedel of de ruggengraat zakken. Hierdoor komt de hersenstam in verdrukking, wat dramatische gevolgen heeft.



Kimberley vecht om een tweede kans in dit leven te krijgen, voornamelijk voor haar zoontje en haar man van wie ze zielsveel houdt. Alleen een peperdure operatie in Barcelona kan haar het leven redden. De zorgverzekeraar vergoedt niets van de kosten. Er is, zoals gezegd, in totaal € 70.000,– nodig. Zelf kunnen ze helemaal niets van het benodigde bedrag opbrengen. Daarom is er een inzamelingsactie opgestart. Tot op heden is er ruim € 28.000,– beschikbaar.



Helaas gaat de gezondheid van Kimberley nu snel achteruit. Ze heeft flinke clusterhoofdpijn en veel migraine- aanvallen. Ze heeft veel last van haar nek, wat de clusterhoofdpijn en migraine ook weer versterkt.

Ze heeft momenteel palliatieve zorg, wat inhoudt dat ze zoveel mogelijk in slaap gehouden wordt om het lichaam rust te geven. Haar verzorgers hopen dat ze baat heeft bij deze palliatieve zorg en dat haar lichaam hier goed op reageert. Ze zal al haar kracht en energie straks nodig hebben, wanneer ze (hopelijk in oktober) af zal reizen naar Barcelona voor haar levensreddende operatie.



“Alvast heel erg bedankt voor iedereen die wat via een donatie kan missen”, aldus Alberto.



Meer informatie over Kimberley, over doneren en de actie kunt u vinden op de website: www.helpkimberley.nl



Ingezonden door Stichting Help Kimberley