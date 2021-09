Andere naam voor provinciaal werkschip Thomas van Seeratt

GRONINGEN – De provincie Groningen is in het bezit van een aantal werkschepen. Twee daarvan varen op diesel en worden daarom binnenkort vervangen door elektrisch aangedreven exemplaren. De Statenfractie van GroenLinks pleitte er vandaag in de Statencommissie voor om de naam van het provinciale werkschip ‘Thomas van Seeratt’ te wijzigen.



Thomas van Seeratt (1676-1736) was behalve een expert op het gebied van

watersystemen ook kapitein op slavenschepen. Hij heeft destijds grote aantallen onschuldige mensen uit Afrika naar helse omstandigheden gebracht. ‘Een naam dus waar bloed en mensenrechtenschending aan kleven. Dit alles in dienst van Stad en Lande hier in de Provincie Groningen’, aldus GroenLinks Statenlid Melissa van Hoorn. Zij vindt het niet gepast om het nieuwe schip weer de oude naam te geven en gaat er

vanuit dat de naam van het schip wordt aangepast. Zij steunt het idee van journalist Reinder Smith om dit oude werkschip naast het Groninger museum te leggen tijdens de tentoonstelling over slavernij die daar begin volgend jaar plaatsvindt.

Ingezonden