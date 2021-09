BAM zet maximaal in op SROI bij bouw Huis van Cultuur en Bestuur Midden-Groningen

BAM Bouw en Techniek heeft veel extra kansen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de bouw van het nieuwe Huis van Cultuur en Bestuur in Midden-Groningen hebben zij 25% meer SROI ingevuld dan verplicht. Woensdag 15 september is dit gebouw feestelijk geopend door koningin Máxima. Aansluitend op dit bezoek heeft burgemeester Adriaan Hoogendoorn namens ‘Werk in Zicht’ de Social Return award uitgereikt aan de BAM.



Werk in Zicht is het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe dat werkt aan een arbeidsmarkt die voor iedereen toegankelijk is. Burgemeester Hoogendoorn licht toe: “Het Huis van Cultuur en Bestuur is een prachtig gebouw geworden, bedoeld voor de inwoners van Midden-Groningen. Dan is het extra mooi om vast te stellen dat ook de bouw zelf van grote betekenis is geweest voor inwoners om stappen vooruit te zetten op de arbeidsmarkt. BAM Bouw en Techniek heeft zich meer dan verdienstelijk ingespannen om het begrip SROI inhoud te geven.”



Wat is Social Return on Investment?

Met Social Return on Investment (SROI) wordt het aandeel van een bedrijf in sociaal ondernemerschap bedoeld. Het doel is extra werk(ervarings)plaatsen te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt en hen zo aan betaald werk te helpen.

De BAM heeft uiteindelijk 25 % meer ingevuld dan zij contractueel verplicht was. Daarbij heeft de BAM ook haar onderaannemers betrokken. Samen hebben zij, in nauwe samenwerking met Werk in Zicht, gekeken naar hoe zij kansen konden creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met als resultaat diverse werk- en opleidingsplekken.



“Wat een kans is dit geweest en wat een baan”

Zoals voor Jack, een gemotiveerde 60-er die graag uit de uitkering wilde. Hij heeft tijdens de hele bouw gewerkt als portier bij het gemeentehuis, geen vrachtwagen kwam het terrein op zonder zich eerst te melden bij Jack. “Wat een kans is dit geweest en wat een baan” aldus Jack, “het is me goed bevallen en ik heb me geen minuut verveeld.” Jack is inmiddels nog steeds werkzaam als portier voor de BAM.



Door corona thuis

Als zelfstandig ondernemer in de horeca kwam Dennis door corona thuis te zitten, hij kwam net niet in aanmerking voor de TOZO-uitkering en wilde graag aan de slag. Via BWRI ging hij eerst aan de slag in een fabriek, later bij de BAM als bouwopruimer. “Je ziet nog eens wat van de wereld zo!”. Het werken voor de BAM heeft Dennis als springplank kunnen gebruiken, hij werkt nu weer in z’n eigen branche.



Social Return-award

Door hun bijzonder maatschappelijke houding en extra inzet van SROI heeft de BAM de Social Return-award gewonnen. Burgemeester Hoogendoorn hen de Social Return-award uitgereikt.

