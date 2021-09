Betere controle op hondenhandel om illegale praktijken te voorkomen

NEDERLAND – Een hond, jong of oud, kan vanaf 1 november alleen verkocht of overgedragen worden als deze is gechipt en geregistreerd is bij RVO en voorzien is van een paspoort.

Regelmatig worden er misstanden geconstateerd bij pups die te jong worden vervoerd, verzwakt zijn na slechte transportcondities of onnodig overlijden door ziektes. Om het toezicht op de naleving van diergezondheid- en dierenwelzijnsvoorschriften te verbeteren en inzicht te krijgen in illegale praktijken, gaat vanaf 1 november het vernieuwde identificatie- en registratiesysteem (I&R) voor honden in.

Jaarlijks komen er naar schatting circa 50.000 honden uit het buitenland naar Nederland. Dit zijn vooral pups uit Oost-Europa, maar ook zwerfhonden uit Zuid-Europa en landen buiten de EU. Een aanzienlijk deel van deze handel vindt illegaal plaats. Vaak is er geen aandacht voor het welzijn van de jonge honden: pups worden op te jonge leeftijd gescheiden van hun moeder, hebben vervalste papieren, en worden onder slechte omstandigheden getransporteerd.

Registratie om illegale handel te voorkomen

Het nieuwe I&R-hond zorgt voor een betere controle op deze hondenhandel, door het registreren van alle personen die betrokken zijn bij de aanschaf van een hond. Het is hierdoor gelijk duidelijk waar de hond vandaan komt en van wie de hond een chip en paspoort kreeg.

Bij het nieuwe I&R hond wordt naast de hond, de eerste eigenaar (veelal fokker, maar ook importeur), de dierenarts en chipper geregistreerd bij RVO. Ook particulieren met een nestje pups registreren zich. Het toezicht op het registreren en chippen van honden zal worden uitgevoerd door de NVWA en Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID).

Paspoortverplichting alleen bij verkopen of overdragen

Naast de chip en de registratie krijgen vanaf 1 november alle nieuw geregistreerde honden in Nederland een EU-dierenpaspoort, dus ook wanneer een hond niet de grens over gaat.

De verplichting van een EU-dierenpaspoort geldt voor alle honden die vanaf 1 november 2021 naar een nieuwe eigenaar gaan. Een EU-dierenpaspoort is niet verplicht voor eigenaren die een hond namen voordat de regelgeving van kracht werd. De verplichting van een EU-dierenpaspoort geldt voor deze eigenaren wel als ze met hun hond naar het buitenland reizen of als zij hun hond verkopen of overdragen aan een nieuwe eigenaar.

Een toekomstig eigenaar moet bij de aanschaf van een hond nagaan of de hond is gechipt, geregistreerd en een EU-dierenpaspoort heeft.

Betere I&R binnen EU

Omdat misstanden met honden niet alleen in Nederland plaatsvinden, zet minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zich ook op Europees niveau in om dit tegen te gaan. De kwaliteit van I&R-systemen wisselt per lidstaat. Samen met andere lidstaten en organisaties onderzoekt Nederland de mogelijkheid van nadere Europese eisen aan I&R, zodat illegale hondenhandel op Europees niveau kan worden aangepakt.

Gevolgen voor fokkerij, handel, import én particulieren

Met het vernieuwde I&R hond gaat er een aantal zaken voor de fokkerij, handel en import veranderen . Ook particulieren met een nestje registreren zich.

Meer informatie over wat er gaat veranderen is te vinden op www.rvo.nl/hond-kopen.

Bron: Rijksoverheid