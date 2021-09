WINSCHOTEN – Een leuk muzikaal concept om weer te genieten van hoopvolle muziek in de Evangelische Gemeente in Winschoten



Het leek heel lang onhaalbaar, maar eindelijk is er weer een mogelijkheid om live te genieten van Nederlandse artiesten die hun stemmen volop mogen laten klinken. Dan past dankbaarheid.

En het begint op 24 september in de Evangelische Gemeente in Winschoten.

Een reeks avonden met veelkleurige muziek dit najaar, dat is het concept die Events for Christ deze herfst gaat brengen.



Dan zullen de Country Trail Band, vocal groep Chapter4 en zanger Leen Koster de handen ineen slaan voor concerten die weliswaar muzikaal veelzijdig zijn, maar vooral eenduidig in het doel: genieten van talent en ervaring van Nederlandse bodem!



Het beloven veelzijdige concerten te worden dankzij een bijzondere mix van artiesten. De eerste avond is in Winschoten.



Meer informatie en tickets via www.eventsforchrist.nl/event/thankful-voices-tour