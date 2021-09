OOSTWOLD – Van vrijdag 15 oktober 2021 t/m zaterdag 30 oktober 2021 is er een bijzondere expositie van het Bevrijdingsmuseum Noord Nederland over de oorlog en bevrijding 1940-1945.



In ‘Ons Gebouw’ aan de Goldhoorn 6 in Oostwold-Oldambt is dan een fraaie expositie ingericht met foto’s, verhalen en toelichting, films en voorwerpen over de gebeurtenissen in OostGroningen in de jaren 1940-1945. In de presentaties is aandacht voor de gebeurtenissen tijdens de oorlog en de bevrijding van Oostwold, Midwolda, de omliggende dorpen, de polders, de

Gemeente Oldambt en Oost-Groningen in de jaren 1940-1945.

Over het verzet, zoals de rol van dominee Krijger uit Oostwold, met daarbij een film over zijn werk in Oostwold. Over het verzetswerk van Opper Wiegers uit Finsterwolde met een film. Over verzetsmensen en oorlogsslachtoffers. Over de bevrijding van onze regio. Over de rol van het

vliegtuig in de Tweede Wereldoorlog en de in onze omgeving neergestorte vliegtuigen. Er zijn originele filmbeelden te zien van vliegtuigen en bombardemensvluchten tijdens de oorlog. In de presentatie over het verzet en de verzetsslachtoffers worden straatnamen getoond die genoemd

werden naar verzetslachtoffers. Hiermee worden alle verzetshelden geëerd, ook allen waarvan we geen naam weten maar die hun leven lieten voor onze vrijheid. In de presentatie Oost-Groningen, Oostwold en de polders wordt getoond hoe na hevige beschietingen en gevechten de geallieerden onze provincie hebben bevrijd. Er zijn diverse oude filmjournalen te zien, onder meer van de bevrijding van Groningen.



In de Museumwinkel zijn boeken en dvd’s te koop, dit alles over de periode oorlog en bevrijding. Aan de leestafels kunt u boeken en brochures inzien. In het gezellige Museumcafé zijn diverse consumptie verkrijgbaar. Voor vragen staan de museumvrijwilligers u graag te woord.



U bent van harte welkom van 15 oktober t/m 30 oktober 2021

in ‘Ons Gebouw’ aan de Goldhoorn 6 in 9682 XN Oostwold – Oldambt.

Open op vrijdag, zaterdag en zondag 10.00-17.00 uur.

De toegang is gratis.