Indian Summer @Hof van Sellingen

SELLINGEN – Zou er nog een zonnig staartje aan deze zomer komen? Hof van Sellingen gaat er wel vanuit! Vandaar de titel Indian Summer. We beginnen dit feestje op 17 September om 19.00 uur.

Picture this: Je komt bij ons aan op de veranda. Hier krijg je een cocktail (Of een Mocktail natuurlijk) van onze barman. Hapje erbij en lekker genieten.

Dan wordt je door een lid van het team van Hof van Sellingen meegenomen door de winkel die is ingedeeld in seizoenen…..we beginnen nog met een stuk zomer, daarna wandel je door naar de herfst en via de winter kom je aan bij alvast een stukje kerst. Gewoon om de vibe alvast te voelen!

Tijdens je route wordt je natuurlijk nog weer verwend met een hapje en een drankje, zoals je dat van ons gewend bent.

Mocht je denken…..maar ik ben er net geweest… ik heb alles al gezien! No way, de nieuwe collectie wordt nog steeds uitgebreid en de winkel gaat helemaal over de kop!

Lijkt het je leuk en wil je graag langskomen?

Dat kan op Vrijdag 17 September vanaf 19.00 uur,

Op Zaterdag 18 September om 14.00 uur

En op Zondag 19 September vanaf 14.00 uur.

Klik HIER voor meer informatie

Team Hof van Sellingen