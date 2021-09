ONSTWEDDE – Vanmiddag is in een woning aan de Olde Hof vuurwerk ontploft.

De brandweer van Vlagtwedde werd vanmiddag om tien over vier gealarmeerd voor een woningbrand aan de Olde Hof in Onstwedde. Daar was naar verluidt in een van de woningen vuurwerk ontploft. Omwonenden spreken van een harde knal en rook. Het vuurwerk zou door de brievenbus naar binnen zijn gegooid.

Bij de explosie sneuvelde een aantal ruiten.

De politie heeft de zaak in onderzoek.

Foto’s: Jan Glazenburg