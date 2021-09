Activiteitenkalender Welzijn Westerwolde noord

WESTERWOLDE – Hieronder vindt u de activiteitenkalender 2021van Welzijn Westerwolde noord.

Maandag van 10.00 -11.00 Koffieochtend, MFA De Koningsspil, Veurste Rou 2, Blijham

Maandag van 14.00 – 16.00 Creagroep, MFA De Koningsspil Veurste Rou 2, Blijham

Maandag van 13.30-14.30 Seniorengym Blijf Fit, De Meet, Dorpsplein 1 6a, Bellingwolde

Dinsdagen:

10.00-11.00 uur Koffieochtend Veelerveen, Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20, Veelerveen

12 en 26 okt. van 14.00-16.00 Tabletbijeenkomst, De Voortgang, Kerkstraat 10, Wedde

5 en 19 okt. van 14.00 -16.00 Tabletbijeenkomst, Reiderstee, Reidersingel 29, Bellingwolde

NIEUW!

14.00-16.00 uur Indoor Curling, De Voortgang, Kerkstraat 10, Wedde

(Start 28 september, elke laatste dinsdag van de maand)

Alzheimer Café Start dinsdag 12 oktober in Zorgcentrum De Blanckenborg, Eikenlaan 34, Blijham

⦁ Tijd: 19.30 -21.00 uur, de deuren openen om 19.00 uur

⦁ Praktische informatie: Het is ‘bij Zorgcentrum De Blanckenborg’ verplicht om bij verplaatsing in het gebouw een mondkapje te dragen. Daarnaast wordt verzocht uw handen te desinfecteren bij binnenkomst en geldt de anderhalve meter afstandsregel.

⦁ U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis (er is plek voor max. 40 deelnemers,

daarom geldt vol = vol)

Woensdag van 10.00-11.00 Koffieochtend, Reiderstee, Reidersingel 29, Bellingwolde

Woensdag van 14.00 -16.00 Repair Café, Buurthuis De Brug, Rhederweg 174, Bellingwolde

Donderdag van 10.00-11.00 Mannen koffieochtend, Reiderstee, Reidersingel 29, Bellingwolde

Donderdag van 9.00-12.00

Quiltgroep, MFA De Koningsspil, Veurste Rou 2, Blijham

NIEUW!

Donderdag van 14.00-16.00 Tekenclub, Reiderstee, Reidersingel 29, Bellingwolde

(start: 30 september om de twee weken = VOL)

Iedere 3e donderdag v/d maand Trefpunt Mantelzorg, De Meet, Dorpsplein 6a, Bellingwolde

Van 14.00-16.00 uur

Wilt u graag deelnemen, iemand aanmelden of meer informatie? Neem dan contact op met de

steunstee bij u in de buurt of bel/mail naar 0597-675794 of info@welzijnwesterwolde.nl

Spreekuren in de Steunstees

De spreekuren in de Steunstees zijn van 9.00-12.00 uur:

⦁ Maandagochtend: Blijham, MFA de Koningsspil, Veurste Rou 2

⦁ Woensdagochtend en donderdagochtend: Bellingwolde, Reidersingel 29/31

Tijdens deze ochtend kunt u van 9.00 tot 12.00 uur met al uw vragen terecht op het gebied van wonen, welzijn en zorg bij de aanwezige buurtwerker van Welzijn Bellingwedde. Let Op! Voor Veelerveen geldt: u kunt telefonisch contact opnemen met al uw vragen via het telefoonnummer 0597-675794.

NIEUW!

Financieel spreekuur “De Vraagbaak”

Het Sociaal Juridisch spreekuur “De Vraagbaak” is van start gegaan.

U kunt hier terecht met al uw vragen over wonen, werken, familie, gemeente, gezondheid en geldzaken.

Wij kunnen bijvoorbeeld uw vragen beantwoorden over een eventuele echtscheiding, erfenis of over ontslag.

⦁ Wat gaat er allemaal veranderen aan inkomen, toeslagen?

⦁ Wat moet er allemaal geregeld worden?

⦁ Waar moet u daar voor zijn?

Ook bij betalingsproblemen kunt u met uw vragen bij ons terecht. Samen kunnen we dan kijken naar een oplossing.

En wilt u alleen even een praatje maken of een kopje koffie komen drinken, dan kan dat uiteraard ook.

U kunt tijdens de spreekuren gewoon zonder afspraak binnenlopen.

Waar en wanneer:

⦁ Maandagochtend van 09.00-11.00 in De Meet in Bellingwolde

⦁ Maandagmiddag van 13.00-15.00 in De Koningsspil in Blijham

⦁ Woensdagmiddag van 13.00-15.00 in dorpshuis “De Voortgang” in Wedde

Sociaal eetcafé gaat weer van start!

Voelt u zich alleen, heeft u behoefte aan contact met anderen of lijkt het u gewoon heel gezellig om samen met anderen te lunchen?! Dat kan! Vanaf 21 oktober bent u namelijk van harte welkom om bij Partycentrum de Meet deel te nemen aan het sociaal eetcafé!

Het sociaal eetcafé, is voor alle inwoners uit de gemeente Westerwolde die open staan om op een laagdrempelige manier met anderen in contact te komen. Meer informatie? Neemt u dan contact op met Femke Wight. U kunt bellen naar 06-82367596 of een email sturen naar f.wight@welzijnwesterwolde.nl

