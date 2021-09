Cheque Team Wens Marathon uitgereikt aan Stichting Wensambulance

WEDDE – Gisteravond heeft Team Wens Marathon een cheque van ruim 40.000 euro uitgereikt aan Stichting Wensambulance.



Zondag 29 augustus vond in Wedde de Team Wens Marathon plaats, een wandel- en hardloopevenement door de natuur van Westerwolde. De opbrengst van het evenement komt volledig ten goede aan Stichting Ambiance Noord-Nederland (SANN), kortweg de Wensambulance. SANN wil ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting de mogelijkheid bieden om op geheel eigen wijze afscheid van hun leven te kunnen nemen.

Het evenement met daaraan gekoppeld het goede doel is bedacht door Johannes Houwen uit Wedde, die het werk van de stichting van dichtbij meegemaakt heeft. De organisatie bestaat verder uit Dethmer Kupers, Ellen Paap en Wendela Drenth en een groot aantal vrijwilligers en sponsoren.

De meer dan 300 deelnemers konden kiezen uit wandelen of hardlopen over 5, 10 of 21 kilometer. De drie routes waren zo uitgezet dat de mooie Oost-Groninger natuur van Westerwolde tussen Wedde en Smeerling ervaren werd. Het evenement werd ’s morgens om half 11 geopend door wethouden Giny Luth van de gemeente Westerwolde. Daarna reikte een aantal teams een cheque uit aan de Wensambulance met het door hun ingezamelde sponsorgeld. De deelnemers konden hun wandel- of hardlooptocht starten onder muzikale begeleiding van streetband De Klinkers uit Winschoten.

Gedurende de dag zorgde deze band en de Folkbank FATH uit Ter Apel voor muzikale omlijsting. Deelnemers en bezoekers konden de hele dag terecht bij de horeca rond het plein. Een team van de Wensambulance was aanwezig om inzicht te geven in hun werk.

Gisteravond is een symbolische cheque met het eindbedrag van €40.208,24 aan een vertegenwoordiging van de Stichting Wensambulance overhandigd, een bedrag dat niet mogelijk geweest was zonder de deelname en inspanningen van alle deelnemers, vrijwilligers en sponsoren.

Meer informatie is te vinden op de website van Team Wens Marathon (teamwensmarathon.nl).

