Gratis fittesten voor 65-plussers in Westerwolde

WESTERWOLDE – Inwoners van de gemeente Westerwolde die 65 jaar of ouder zijn, kunnen zich aanmelden voor gratis fittesten. Tijdens een fittest worden meerdere oefeningen gedaan die de gezondheid meten. Daarmee kunnen deelnemers zien hoe hun gezondheid ervoor staat.



Wethouder Wietze Potze: “Met de fittesten kunnen we misschien al iets opsporen voordat er klachten ontstaan. En dan kun je er nog wat aan doen! Dat is echte preventie en daarom vinden wij het belangrijk om deze fittesten aan te bieden.”



Deelnemers krijgen advies over vervolgstappen

Bij de fittesten zijn adviseurs aanwezig. Zij leggen aan de deelnemers uit wat elke test betekent en wat eventueel verstandig is om te doen. Deelnemers krijgen vervolgens informatie over waar zij terecht kunnen.

Of worden direct door een beweegcoach doorverwezen naar iets dat bij hen past.



De fittesten vinden op de volgende momenten en locaties plaats:

 Maandagmiddag 4 oktober in Bourtange

 Dinsdagochtend 5 oktober in Sellingen

 Woensdag 6 oktober in Vlagtwedde

 Donderdagmiddag 7 oktober in Veelerveen

 Vrijdagochtend 8 oktober in Wedde

 Maandag 11 oktober in Bellingwolde

 Dinsdagochtend 12 oktober in Jipsingboertange

 Donderdagmiddag 14 oktober in Blijham

 Vrijdagochtend 15 oktober in Ter Apelkanaal



In Ter Apel vindt binnenkort een apart project plaats: Sociaal Vitaal. Daarom staat Ter Apel niet vermeld.



Aanmelden kan tot 24 september

Inwoners die voor de fittesten in aanmerking komen, hebben deze week een uitnodigingsbrief ontvangen. Zij kunnen zich tot 24 september aanmelden via www.westerwoldebeweegt.nl/westerwolde-beweegt/fittest of via de antwoordkaart bij de brief.



De fittesten zijn een initiatief van de gemeente Westerwolde in samenwerking met Huis voor de Sport Groningen, Stichting Welzijn Westerwolde en Stichting Goud Vereg.