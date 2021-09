DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Heede

In de nacht van maandag op dinsdag is bij de basisschool aan de Schulstraße in Heede ingebroken. De daders kwamen binnen door een raam te forceren. De buit bestond uit 21 mini IPads en een laptop. De schade bedraagt 5.000 euro.

Weener / Winschoten

Gisteren is een 34 jarige Nederlander om 09.33 uur bij een tankstation aan de Rathausstraße in Weener “vergeten te betalen”. Hij had kort daarvoor diverse jerrycans gevuld met in totaal 247 liter benzine. Na het tanken ging hij er vandoor zonder het bedrag van meer dan 400 euro af te rekenen. Zijn signalement werd aan het grensoverschrijdend politieteam doorgegeven. Die hield de man een half uur later in de omgeving van Winschoten aan. De jerrycans met benzine werden in beslag genomen, totdat de betrokkene het volledige bedrag had voldaan. De politie heeft een onderzoek ingesteld om vast te stellen of het hier om oplichting of om een vergissing gaat.

Weener

Gistermorgen om kwart over acht heeft een 23 jarige inwoner van Kassel bij een zaak aan de Bahnhofstrasse in Weener voor enkele tientallen euro’s aan tabakswaren gestolen. Dit werd door een getuige gezien. Toen de man in de winkel op zijn daad werd aangesproken ging hij er vandoor. Hij werd korte tijd later in de omgeving aangehouden. De man had de tabakswaren nog bij zich, maar ontkende deze gestolen te hebben. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Haren

Gistermiddag is rond half twee op de Kirchstraße in Haren een vrouw op een brommer gewond geraakt toen zij ten val kwam nadat zij plotseling sterk moest remmen. Een tweede brommerbestuurder reed achterop een personenauto. Het ongeval gebeurde toen een bestuurster van een donkere personenauto plotseling boven op de rem stond om twee personen te laten instappen. De bestuurders van de achter haar rijdende voertuigen moesten hard remmen om een aanrijding te voorkomen. De politie is op zoek naar de bestuurster van de donkere personenauto en vraagt getuigen contact op te nemen.

Gisteravond is op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Marienstraße in Haren een rode Ford Fiësta aangereden. Het ongeval gebeurde tussen 19.15 en 19.40 uur. De schade wordt op 1.000 euro geschat. De veroorzaker is doorgereden.

Walchum

Vannacht is om drie uur bij een woning aan de Dullgarten in Walchum een poging tot inbraak gedaan. De bewoonster werd gewekt toen de daders de zonwering van de slaapkamer omhoog deden. Toen zij het licht aandeed gingen de indringers er vandoor.

Emsland / Grafschaft Bentheim

Bij de politie van Emsland / Grafschaft Bentheim zijn vanmorgen meerdere meldingen binnengekomen van een poging tot oplichting via de telefoon. Inwoners werden door onbekenden gebeld met de mededeling dat een familielid betrokken was bij een dodelijk ongeval. Het familielid zou dringend geld nodig hebben. Het is niet bekend of er mensen het slachtoffer zijn geworden van deze vorm van oplichting.

Meppen

Om kwart voor elf vanmorgen is op de B402 tussen Meppen en Nederland een vrachtwagenchauffeur achterop een rij wachtende auto’s gereden. Hierbij raakten twee personen gewond. De auto’s stonden voor een brug te wachten, omdat daar werkzaamheden aan moesten worden uitgevoerd. Ze werden door middel van een pijlwagen van de Straßenmeisterei voor het oponthoud gewaarschuwd. De chauffeur van een met kippenpoten beladen vrachtwagen zag te laat dat er een rij auto’s voor hem stond en kon niet meer op tijd remmen. De achterste auto belandde door de klap op de linker rijbaan en botste daar tegen een tegemoetkomende vrachtwagen. De schade bedraagt meerdere tienduizenden euro’s. De B402 is tussen Meppen en Versen meerdere uren voor bergingswerkzaamheden afgesloten geweest.