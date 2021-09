Leerlingen Ubbo Emmius onderzoeken waterkwaliteit in opdracht van Hunze en Aa’s

STADSKANAAL – De komende weken gaan de tweedejaars leerlingen havo en vwo van het Ubbo Emmius uit Stadskanaal de waterkwaliteit onderzoek van sloten en kanalen in de regio. Dat doen ze in opdracht van waterschap Hunze en Aa’s.

Aftrap

De aftrap van het project was afgelopen woensdag toen de leerlingen deelnamen aan het Waterleerpad. Dat is een educatieve samenwerkingsles waarbij de leerlingen de methodiek van onderzoeken oefenden.

Stadskanaal

In raftboten voeren ze onder aanvoering van een docent op het Stadskanaal. Ze testten de helderheid, noteerden de hardheid, maten de temperatuur, bepaalden het doorzicht en concludeerden zodoende of de waterkwaliteit van het Stadskanaal goed of slecht was.

Meer onderzoek

De komende weken gaan ze meer watergangen onderzoeken in de regio. Zo zullen ze veel gegevens (data) verzamelen uit hun leefomgeving. Deze data verwerken ze in spreadsheets, ze maken er grafieken en tabellen bij en presenteren hun conclusies aan de opdrachtgever, waterschap Hunze en Aa’s.

Technasium

Deze opdracht van het waterschap is er één in de categorie Technasium. Het technasiumonderwijs stoomt havo- en vwo-leerlingen klaar tot nieuwsgierige en succesvolle studenten van bètatechnische studies. Gemiddeld werken ze zo’n zeven weken aan een opdracht, waarbij leerlingen leren projectmatig te werken en samen te werken.

Ingezonden