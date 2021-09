PvdA Statenfractie Groningen stelt vragen over problemen bij Damco Aldel

DELFZIJL – De Statenfractie van de Partij van de Arbeid in Groningen heeft schriftelijke vragen gesteld over de problemen bij aluminiumproducent Damco Aldel. Vandaag werd bekend dat het bedrijf uit Delfzijl in de problemen komt door de hoge stroomprijs. Het produceren van aluminium kost het bedrijf inmiddels meer dan het materiaal oplevert.

De Statenfractie van de Partij van de Arbeid in Groningen vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en vreest voor de regionale werkgelegenheid. Als er meer bedrijven zijn met vergelijkbare problemen staan er honderden banen op het spel. Fractievoorzitter Pascal Roemers: ‘Deze alarmerende berichten vragen om actie, we hopen dan ook dat het college snel in beweging komt’.

Hieronder de schriftelijke vragen:

Aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen

Groningen, Datum 16-09-2021



Betreft: Aldel waarschuwt: ‘Het is klaar als de stroomprijs zo hoog blijft’



Geacht college,

Vanmiddag kwam het bericht1 naar buiten dat Aluminiumproducent Damco Aldel uit Delfzijl in de problemen komt door de hoge stroomprijs. De Statenfractie van de Partij van de Arbeid vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en vreest voor de (honderden) banen van de werknemers en toeleveranciers van Damco Aldel. Ook vreest de Statenfractie van de Partij van de Arbeid dat er meer bedrijven zijn voor wie de hoge stroomprijs een bedreiging is voor hun voortbestaan. Vandaar de volgende vragen

Bent u bekend met het artikel ‘’Aldel waarschuwt: ‘Het is klaar als de stroomprijs zo hoog

blijft’ ’’ van RTV Noord? Deelt u de zorgen van de Partij van de Arbeid wat betreft de risico’s voor de regionale

werkgelegenheid en het voortbestaan van het bedrijf? Zijn er meer bedrijven in het Noorden die met deze problemen kampen? Ziet het college ruimte voor acties om het bedrijf en bedrijven in een vergelijkbare situatie te

ondersteunen? Zo ja, welke acties? Ziet het college kans om dit aanhangig te maken bij het Kabinet? Zo ja, hoe?

In afwachting van uw beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Namens de PvdA Statenfractie

Pascal Roemers