Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door Borgerswold

VEENDAM – Gistermorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Borgerswold. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Wandeling beleving Veendam door Borgerswold e.o. route(s) 8-10 of 12 km.



Woensdagmorgen 15-09-2021 op stap met Wandelen Werkt altijd weer een belevenis waar langs komen. Wekelijks weer Vitaal bezig zijn en ook nog in de Natuur en Gezelligheid staat voorop met af en te ook nog een Cultureel ommetje.



Deze keer:

Wandeling vanaf de Borgershoeve door het prachtige open landspark met zijn prachtige bossen en waterpartijen. Deels over verharde paden en deels over bospaden door de bossen en langs de vele watervijvers en watersloten. Voor de 12 km groep ook nog een paar kleine beklimmingen op de het MTB (voor fietsers) pad.



Veendam staat bekend als de Parkstad. Hier past het Borgerswold goed bij. Het is namelijk een gebied waar niet alleen ruimte is voor watersporters. Ook voor wandelaars is het een aantrekkelijk gebied. Je krijgt als wandelaar het gevoel dat je in het bos loopt, maar een paar meter verderop zit je tussen de recreanten.

Het recreatiepark Borgerswold beslaat een oppervlakte van 450 hectare. In 1971 is het begonnen met een zandafgravingen, waardoor de waterpartijen zijn ontstaan. In de loop der jaren is het gebied doorontwikkeld tot en recreatiegebied met bezoekers uit de ruime omgeving van Veendam. Vooral de ruime opzet spreekt het publiek aan.

Geschiedenis:

Eind jaren 60 kreeg Veendam de kans een 40 hectare groot recreatiegebied aan te leggen met een zandstrand, een groenstrand, een dagcamping, een kinderboerderij en water.

In 1972 werden de eerste 2 vijvers uitgegraven. In hetzelfde jaar werd begonnen met de ontwikkeling van Borgerspark, een woonwijk grenzend aan Borgerswold.



In 1973 werd een veenkoloniale boerderij ‘her’bouwd als huisvesting van een veenkoloniaal openlucht museum. Tot het zover zou zijn, werd het gebruikt als manege. Dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven. Verder zijn in het gebied nog een boerderij, een koetshuis, enkele bruggen en Veenkoloniale woningen gebouwd,



In 1974 volgde de aanleg van een strand en een heideveld. Het heideveld is inmiddels verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor volkstuinen, een kinderboerderij en een zeilmeer verbonden met het ZuidlaardermeerI.



In 2007 volgde de aanleg van een waterskibaan en zijn de 2 vijvers samengevoegd tot 1 klein meer. Een schiereiland herinnert aan de scheidingswand tussen de vijvers. Bruggen zijn verplaatst, de kinderboerderij opgeknapt en een nieuwe camping aangelegd.

Nu:

waterskibaan-zwemplas-borgerswold experience (buitengebeuren)-mange-spelerij-scouting-Basketbalveld, tennisbaan, skatebaan en beachveld en aangelgde moutainbike pad.

Het ontstaan van het Borgerswold:

Over het ontstaan van het Borgerswold is een prachtige video gemaakt.

Verslag gemaakt door: Ooldrik Modderman