Actie Bloedserieus in de bibliotheken van Westerwolde

WESTERWOLDE – In samenwerking met de liefdadigheidsinstelling Bloedserieus schenken de bibliotheken van Westerwolde aandacht aan de actie Bloedserieus.

Bloedserieus Midden-Groningen zorgt ervoor dat gratis menstruatieproducten op plekken worden gebracht waar menstruatiearmoede is. Bij 1 op de 10 meisjes en vrouwen is er thuis soms geen geld om maandverband of tampons te kopen. Noodgedwongen gebruiken ze wc-papier, wat natuurlijk zeer onprettig is. Deze vrouwen en meisjes kiezen ervoor om niet mee te doen aan activiteiten. Het mag niet zo zijn dat vrouwen en meisjes door menstruatiearmoede thuis blijven en niet naar school gaat, je vrienden niet ontmoet en niet meer meedoet in de samenleving tijdens deze periode.

Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor het niet tolereren van menstruatiearmoede. Ook de Bibliotheken van Blijham, Bellingwolde, Vlagtwedde en Ter Apel doen mee. In de bibliotheken staan bakken om je bijdrage in te doen en je hiermee deze actie ondersteunt . De stichting Bloedserieus zorgt ervoor dat het via de Voedselbank op de juiste plek terecht komt, bij meisje en vrouwen die zich tijdens hun menstruatieperiode comfortabel willen voelen.

Deze actie in de Bibliotheken loopt in september en oktober. Doet je mee? Je bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

Ingezonden door Biblionet, Harma de Roo