SCHEEMDA – Vanmiddag is op de Oude Rijksweg in Scheemda een personenauto uitgebrand.

Brandweer Winschoten is om kwart over vijf uitgerukt voor een autobrand op de Oude Rijksweg in Scheemda. De bestuurder, die van zijn werk onderweg naar huis was, kon ongedeerd uit de auto komen. De wagen brandde voor zijn ogen uit.

De auto kan als verloren worden beschouwd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Foto’s: Henk Frans