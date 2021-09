Groningse bibliotheken houden online gamemarathon

GRONINGEN – Kijk naar BiebLab, hét YouTube-kanaal van de Groningse bibliotheken. Elke laatste vrijdag van de maand houden Jeroen, Yorick en Jolanda een game-marathon! Vrijdag 24 september spelen we van 15.00 – 17.00 uur het online spel Rocket League.



Rocket League verscheen in 2015. De studio achter deze game werd in 2019 overgenomen door Epic Games (bekend van Fortnite) en het spel werd vorig jaar free-to-play. In Rocket League besturen spelers een voertuig waarmee ze moeten proberen doelpunten te scoren op een voetbalveld. Lukt het jullie om Jeroen te verslaan?



De gamemarathon is vrijdag 24 september live te volgen via youtube.com/bieblab. Tijdens de uitzending leggen we uit hoe je vanaf de bank mee kan doen. Aanmelden is niet nodig.



BiebLab

BiebLab is hét jeugdplatform van de Groningse bibliotheken. Volg onze video’s op TikTok, doe mee met online events op YouTube óf neem een kijkje achter de schermen op Instagram. Online en in onze bibliotheken gaan we samen met jou experimenteren, onderzoeken en maken we toffe series.

Ingezonden