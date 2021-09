Het Tuinpad Op organiseert Herfsttuinenmarathon

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 17 september, 08.00 uur door John Havinga

LOKAAL EERST MIST | VOORUITZICHTEN: KOELER MAAR DROOG

We beginnen met wolken en lokaal mist die in de loop van de ochtend oplost. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, met af en toe zon en misschien een paar druppen regen uit een zwak buitje. De maximumtemperatuur ligt vanmiddag rond 19 graden. Het waait zwak uit het noordwesten tot noorden.

Vannacht zijn er wolkenvelden en een paar opklaringen met minimumtemperaturen rond 11 graden en nevel of wellicht een mistbank. Zaterdag wordt een aardige dag met afwisselend zon en wolkenvelden, bij maximumtemperaturen rond 19 à 20 graden, bij een zwakke tot matige oostenwind.

De vooruitzichten: oostenwind en koeler. Zondag en maandag laten ook hetzelfde weerbeeld zien van wolkenvelden (maandag waarschijnlijk veel wolken) maar ook nu en dan zon. Het blijft meestentijds droog, met een matige tot vrij krachtige oostenwind. En die oostenwind voert koudere lucht aan, waardoor het kwik daalt van 18 graden op zondag naar 16 à 17 graden op maandag en dinsdag.

Op de lange termijn wisselvalliger. Dinsdag en woensdag hebben dan trouwens weer betere papieren voor vrij zonnig weer, maar met vergelijkbare temperaturen rond 16 à 17 graden, de nachten worden ook merkbaar frisser met 5 tot 8 graden. Vervolgens lijkt het dan gedaan met het overwegend droge weer. Ergens vanaf donderdag gaan depressies vanaf de Atlantische oceaan opstomen richting W-Europa met actieve fronten en meer wind. En dat betekent een overgang naar wisselvalliger weer.