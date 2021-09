DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Dörpen

Vanmorgen is bij een ongeval op de Hauptstraße in Dörpen een 86 jarige bestuurder van een Opel om het leven gekomen. De man werd om twintig over zeven tijdens het rijden onwel. De auto kwam in de linker berm terecht en botste tegen een boom. Volgens toegesnelde hulpdiensten is de man mogelijk door een hartstilstand overleden.